Группа юристов хочет добиться конфискации до $1 триллиона российских активов

Группа западных адвокатов решила отобрать до $1 триллиона у российских компаний и граждан РФ, которые попали под санкции. Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас юристы, которые возглавляют фирмы McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya, ищут деньги, чтобы инициировать судебные процессы и добиться конфискации имущества. Они назвали себя Альянсом за правосудие Украины.

Большинство из конфискованных денег, в случае выигрыша дел, должно уйти украинцам, пострадавшим от вторжения России, а инвесторы и юристы заработают свои проценты.