Эрдоган обсудит с Путиным итоги переговоров во Львове

На трехсторонней встрече с Зеленским и генсеком ООН обсуждались возможные пути окончания конфликта в Украине. Об этом, как пишут украинские СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с генсеком ООН и президентом Украины.

Эрдоган отметил, что Зеленский и Гутерриш согласны с тем, что ситуация в Украине должна быть урегулирована за переговорным столом.