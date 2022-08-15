Эрдоган обсудит с Путиным итоги переговоров во Львове
На трехсторонней встрече с Зеленским и генсеком ООН обсуждались возможные пути окончания конфликта в Украине. Об этом, как пишут украинские СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с генсеком ООН и президентом Украины.
Эрдоган отметил, что Зеленский и Гутерриш согласны с тем, что ситуация в Украине должна быть урегулирована за переговорным столом.
«Турция обеспокоена ситуацией на Запорожской АЭС, Анкара не хочет повторения Чернобыльской трагедии», - заявил лидер Турции.
Эрдоган добавил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным итоги львовских переговоров с Зеленским и Гутерришем.