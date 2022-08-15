Россия пригрозила остановить работу Запорожской АЭС

На шестом месяце войны в Украине российское военное командование угрожает остановить работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом, как пишет УНИАН, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке ЗАЭС", - сказал он.

И.Кириллов отметил, что работа станции будет остановлена при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции.

Запорожскую АЭС и город-спутник Энергодар с 4 марта контролируют российские войска.