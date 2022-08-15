Последний день Исламиады: Азербайджан победил в каратэ и кикбоксинге

В турецкой Конье завершились соревнования Игр исламской солидарности. Чуть позже начнется церемония закрытия.

В последний день в каратэ Азербайджан завоевал золото и два серебра. На высшую ступень пьедестала почета поднялась Ирина Зарецкая (68 кг), а 2-е места заняли Панах Абдуллаев (84 кг) и Асиман Гурбанлы (свыше 84 кг).

В кикбоксинге золото у Анара Мамедова (лоу-кик, 57 кг) и Фарида Агамогланова (фулл-контакт, 63,5 кг). Джамал Мамедов (фулл-контакт, 54 кг), Саги Салехли (фулл-контакт, 75 кг), Рамал Асланов (лоу-кик, 75 кг) и Эльвин Агаев (фулл-контакт, 86 кг) стали серебряными призерами.