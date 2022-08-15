Зеленский: Украина пойдет на переговоры с РФ, если...

Украина может согласиться на переговоры с Россией только в том случае, если войска РФ покинут украинские территории, которые они оккупировали. Об этом, как пишут украинские СМИ, заявил президент Владимир Зеленский.

Глава украинского государства в четверг, 18 августа, после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем сделал заявление о том, что Киев готов к переговорам с Москвой.

"Переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.