Зеленский призвал генсека ООН сделать все для возвращения украинских пленных
Президент Украины Владимир Зеленский призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша задействовать все механизмы ООН для возвращения украинских военнопленных на Родину, передает Интерфакс-Украина.
"Большое внимание (во время встречи – ред.) уделили очень болезненному вопросу – вопросу защиты и освобождения украинских пленных, которые удерживаются Россией. Призвал генерального секретаря ООН использовать все возможные меры и задействовать все механизмы организации, чтобы вернуть всех наших людей домой", - отметил Зеленский.
Также, по словам президента, возникло согласие относительно скорейшего направления миссии для установления фактов гибели украинских военнопленных в Еленовку.
Зеленский также заявил, что согласовал с Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию: "Ядерная безопасность – это безусловный приоритет для всех в мире. … Мы согласовали с господином генеральным секретарем ООН параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию – через легальный способ и через свободные от оккупантов территории".