Лидеры Сербии и Косово не сумели договориться

Президент Сербии Александар Вучич и лидер Косово Альбин Курти не смогли прийти к соглашению по урегулированию ситуации в регионе во время переговоров в Брюсселе. Об этом, как пишут сербские СМИ, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, по приглашению которого Вучич и Курти прибыли в Брюссель.

«Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни», - заявил Боррель.

Глава евродипломатии отметил, что Вучич и Курти имеют разные представления о статусе отношений Сербии и Косово.

«Международное сообщество не желает возобновления напряженности, стороны будут нести полную ответственность за любую эскалацию на местах», - резюмировал Боррель.