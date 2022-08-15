Эрдоган: Мы не хотим пережить новый Чернобыль

Президент выразил удовлетворение результатами соглашения о вывозе зерна из украинских портов: "С 1 августа мы посредством 25 судов доставили на мировые рынки около 625 000 тонн украинского зерна".

"Турция приютила 325 000 беженцев из Украины, среди них 1 099 сирот", - отметил Эрдоган.

Он добавил, что на трехстороннем саммите также были оценены возможности преобразования позитивной атмосферы, созданной Стамбульским консенсусом, в прочный мир.

"Мы указали на то, что международное сообщество должно взять на себя больше ответственности, чтобы оживить дипломатический процесс. Я сохраняю свою веру в то, что война в конечном итоге закончится за столом переговоров. На самом деле Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш согласны в этом вопросе. Нам следует определить кратчайший и справедливый путь к столу переговоров", - подчеркнул Эрдоган.