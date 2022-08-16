Молодой азербайджанец, Сургут, суррогат

Сотрудники полиции Сургута провели спецоперацию, в ходе которой изъяли тысячи бутылок контрафактного алкоголя.

По информации российских СМИ, 5,5 тысяч бутылок алкоголя приобрел неназванный 30-летний уроженец Азербайджана, который затем планировал реализовать их в торговых сетях региона.

«Мужчина хранил в арендованном гараже 5 276 бутылок водки объемом 0,5 л., 160 бутылок изъято из припаркованного рядом автомобиля покупателя и 54 бутылки полицейские забрали в одном из торговых павильонов по улице Майской, куда нарушитель привез продукцию на продажу», - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело.