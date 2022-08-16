Новые детали убийства азербайджанского таксиста из-за войны в Украине

Гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону арестовал военнослужащего из Московской области по подозрению в убийстве таксиста из Азербайджана. Офицер останется в СИЗО на два месяца — как минимум до следующего заседания.

33-летний военнослужащий Алексей К. — уроженец подмосковного города Руза. Мужчина служил в ракетных войсках. В силовых структурах Алексей дослужился до звания капитана и был в нескольких горячих точках.

Жертвой стал 51-летний таксист Роман Г., житель небольшого села Рясное Ростовской области. Погибший был уроженцем Азербайджана, в Россию переехал много лет назад.

По предварительной версии, военный поспорил с таксистом, который его подвез на набережную. Между мужчинами возник спор о войне в Украине. Исчерпав аргументы, военнослужащий четыре раза выстрелил в оппонента из пистолета Макарова.

Следственное управление СК по Ростовской области завело уголовное дело по статье «Убийство». Офицеру грозит до 15 лет лишения свободы.