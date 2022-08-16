«Сезон пожаров» в мире: как обстоят дела в Азербайджане? фото; видео
В связи с наступлением лета и жаркой погодой количество пожаров по всему миру увеличилось, а их масштабы расширились. Сейчас, если можно так сказать, «сезон пожаров».
Ежегодно летом страны мира страдают от пожаров, особенно лесных.
Масштабные лесные пожары, бушевавшие в Австралии с конца 2019 года до первых месяцев 2020 года, взбудоражили весь мир. В результате пожаров, вспыхнувших на юго-восточном побережье Австралии, погибли 25 человек, сгорели дотла почти 2000 домов и в общей сложности более 8 млн га земли. Страшный пожар стал причиной гибели сотен миллионов животных.
Лесные пожары были зафиксированы в Австралии и в этом году. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс Зеленого континента огонь охватил сотни тысяч гектаров.
Вспоминаются и масштабные лесные пожары, произошедшие в прошлом году в Турции. Пожары, продолжавшиеся несколько дней, привели к уничтожению лесов, домов и животных.
Напомним, что по распоряжению президента Ильхама Алиева азербайджанские пожарные также принимали непосредственное участие и проявили самоотверженность в тушении этих пожаров.
К сожалению, 2022 год не стал исключением в плане лесных пожаров во всем мире. В результате жарких погодных условий и глобального потепления в целом 2022 год запомнится как один из самых жарких в истории метеонаблюдений.
Глобальное потепление привело к уничтожению большого количества лесов и зеленых насаждений в 2022 году по сравнению с прошлым годом, сообщает АПА со ссылкой на газету Le Point.
«Ситуация еще более тяжелая, чем мы могли себе представить», - отмечает координатор Европейской системы Лесной безопасности Йесус Сан Мигель.
Официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что с начала 2022 года по сегодняшний день на территории 27 стран Евросоюза сгорело и превратилось в пепелище 700 тысяч гектаров. В течение всего 2021 года эта цифра составила 470 тысяч гектаров.
А теперь о пожарах, зарегистрированных в этом году в отдельных странах.
В Болгарии 9 августа объявлено чрезвычайное положение на территории Пазарджикского района из-за лесных пожаров, вызванных жарой и засухой. Пожар охватил площадь в 200 гектаров и угрожал двум селам. Из-за сильного ветра пожар в районах Харманли, Любимец и Свиленград на юге Болгарии привел к серьезным последствиям.
Богатый зелеными насаждениями американский штат Калифорния также столкнулся с лесными пожарами в этом году. Пожар, начавшийся в конце июля на границе Калифорнии со штатом Орегон, охватил площадь более 20 640 гектаров.
Пожар, получивший название «Маккинни», привел к эвакуации более 2 тысяч человек в округе Сискию штата Калифорния, а также разрушению большого количества домов и объектов инфраструктуры.
Сообщается, что в этом году в США пожарами было уничтожено более 600 тысяч гектаров лесных угодий. Больше всего случаев пожаров зафиксировано в штате Аляска.
Борьба с лесными пожарами является приоритетной задачей и для России, богатой густыми лесами. Самая тревожная ситуация с лесными пожарами в мире наблюдается именно в России. По официальным данным, с начала года в этой стране сгорело более 3,23 миллиона гектаров лесов.
Больше всего пожаров зарегистрировано в Хабаровском крае. Сообщается, что в настоящее время в регионе сгорело более 700 тысяч гектаров лесов, в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Кроме того, ситуация остается опасной в Красноярском крае, Якутии и Ханты-Мансийском федеральном округе.
Ситуация с лесными пожарами в Бразилии также остается напряженной. В 2022 году число и масштабы пожаров в лесах Амазонии достигли 15-летнего максимума. Только в июле было выявлено 5300 очагов возгорания, что на 8% больше показателей прошлого года.
Пик пожаров ожидается в августе и сентябре. Наряду с жарой и засухой на увеличение лесных пожаров существенное влияние оказывает фактор вырубки и сжигания лесов местными фермерами.
Турция, одна из стран, наиболее пострадавших от лесных пожаров, в этом году вновь сталкивается с той же проблемой. Жаркая погода, засуха и человеческий фактор стали причиной ряда серьезных лесных пожаров в братской стране. Пожары чаще всего регистрируются в туристических районах - Мармарисе, Айдыне, Мугла, Манисе, Измире и Балыкесире. В настоящее время пожары взяты под контроль, большинство из них уже потушено.
Напомним, что только в 2021 году в Турции сгорело 139,5 тысячи гектаров леса.
В настоящее время, помимо вышеперечисленных стран, сильные лесные пожары наблюдаются в Греции, Польше, Франции, Великобритании, Китае, Канаде, Ботсване, Замбии, ЮАР, Мозамбике, Новой Зеландии, Республике Конго, Италии, Аргентине, Колумбии, Перу, на Мадагаскаре.
К сожалению, к этому списку следует добавить и Азербайджан. С началом летнего сезона в стране резко возросло количество лесных пожаров.
Исследования показывают, что пожары происходят по нескольким причинам. Основная причина - жаркая и засушливая погода, как и во всем мире.
Кроме того, сухие деревья в лесах подвергаются воспламенению в жаркую погоду, что приводит к лесным пожарам. Среди причин, естественно, преобладают и антропогенные факторы. Поездки людей в регионы, леса, горы для отдыха и пикника в некоторых случаях приводят к пожарам. Неосторожное обращение с огнем, неполное тушение костров, непотушенные окурки приводят к масштабным лесным пожарам. Производство угля в лесистых районах и неосторожное обращение с огнем во время этого процесса также в ряде случаев приводят к большим катастрофам.
Другой важной и распространенной причиной пожаров является сжигание скошенных зерновых полей. Несмотря на многочисленные предупреждения Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства экологии и природных ресурсов, а также других ведомств о том, что сжигание скошенных зерновых полей наносит вред почве и создает пожарную опасность, граждане до сих пор не отказываются от этих действий. В результате огонь с полей перекидывается на кусты, деревья, леса и приводит к крупномасштабным пожарам.
Среди причин - фактор умышленного совершения поджогов. Неоднократно бывало, что правоохранительные органы, выявив умышленное причинение ущерба лесам, привлекали к ответственности виновных в поджогах лиц.
В настоящее время лесные пожары продолжаются в северном и северо-западном регионах страны. Пожары, начавшиеся в течение нескольких дней, нанесли серьезный ущерб селам, центрам отдыха, инфраструктуре, поставили под угрозу жизни людей.
Пожарные силы МЧС ведут непрерывную борьбу за предотвращение пожаров.
Только за прошедший день по республике зарегистрировано 154 пожара, 38 из которых приходятся на северный регион.
К борьбе с пожарами на территории Губинского, Гусарского, Шабранского, Хачмазского и других районов привлечены 600 человек личного состава, около 80 единиц техники, 2 вертолета и 1 самолет-амфибия БE 200 ЧС. Меры по тушению пожаров в регионе возглавляет заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев.
В Габалинском, Загатальском и других районах пожарные также ведут непрерывную борьбу с пожарами.
Несмотря на то, что в настоящее время жаркая и ветреная погода препятствует полному тушению очагов возгорания, силами пожарной охраны МЧС принимаются соответствующие меры с использованием специальных альпинистских средств и снаряжения в горной местности со сложным рельефом.
Благодаря вниманию и заботе президента Ильхама Алиева, пожарные, оснащенные необходимыми авиационными средствами, пожарной техникой, достойно справляются со своими обязанностями, проявляют настоящую самоотверженность.
На борьбу с пожарами мобилизованы сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС, региональных центров ведомства, Службы спасения особого риска, войска гражданской обороны.
Именно благодаря профессионализму, самоотверженности и упорству пожарных в ряде районов были потушены пожары, в некоторых местах они взяты под контроль, ликвидирована угроза населенным пунктам и центрам отдыха. К счастью, пожары не привели к человеческим жертвам.
В настоящее время продолжается борьба с пожарами.