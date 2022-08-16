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В связи с наступлением лета и жаркой погодой количество пожаров по всему миру увеличилось, а их масштабы расширились. Сейчас, если можно так сказать, «сезон пожаров». Ежегодно летом страны мира страдают от пожаров, особенно лесных. Масштабные лесные пожары, бушевавшие в Австралии с конца 2019 года до первых месяцев 2020 года, взбудоражили весь мир. В результате пожаров, вспыхнувших на юго-восточном побережье Австралии, погибли 25 человек, сгорели дотла почти 2000 домов и в общей сложности более 8 млн га земли. Страшный пожар стал причиной гибели сотен миллионов животных.

Лесные пожары были зафиксированы в Австралии и в этом году. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс Зеленого континента огонь охватил сотни тысяч гектаров. Вспоминаются и масштабные лесные пожары, произошедшие в прошлом году в Турции. Пожары, продолжавшиеся несколько дней, привели к уничтожению лесов, домов и животных. Напомним, что по распоряжению президента Ильхама Алиева азербайджанские пожарные также принимали непосредственное участие и проявили самоотверженность в тушении этих пожаров. К сожалению, 2022 год не стал исключением в плане лесных пожаров во всем мире. В результате жарких погодных условий и глобального потепления в целом 2022 год запомнится как один из самых жарких в истории метеонаблюдений. Глобальное потепление привело к уничтожению большого количества лесов и зеленых насаждений в 2022 году по сравнению с прошлым годом, сообщает АПА со ссылкой на газету Le Point. «Ситуация еще более тяжелая, чем мы могли себе представить», - отмечает координатор Европейской системы Лесной безопасности Йесус Сан Мигель. Официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что с начала 2022 года по сегодняшний день на территории 27 стран Евросоюза сгорело и превратилось в пепелище 700 тысяч гектаров. В течение всего 2021 года эта цифра составила 470 тысяч гектаров.

А теперь о пожарах, зарегистрированных в этом году в отдельных странах. В Болгарии 9 августа объявлено чрезвычайное положение на территории Пазарджикского района из-за лесных пожаров, вызванных жарой и засухой. Пожар охватил площадь в 200 гектаров и угрожал двум селам. Из-за сильного ветра пожар в районах Харманли, Любимец и Свиленград на юге Болгарии привел к серьезным последствиям. Богатый зелеными насаждениями американский штат Калифорния также столкнулся с лесными пожарами в этом году. Пожар, начавшийся в конце июля на границе Калифорнии со штатом Орегон, охватил площадь более 20 640 гектаров. Пожар, получивший название «Маккинни», привел к эвакуации более 2 тысяч человек в округе Сискию штата Калифорния, а также разрушению большого количества домов и объектов инфраструктуры. Сообщается, что в этом году в США пожарами было уничтожено более 600 тысяч гектаров лесных угодий. Больше всего случаев пожаров зафиксировано в штате Аляска. Борьба с лесными пожарами является приоритетной задачей и для России, богатой густыми лесами. Самая тревожная ситуация с лесными пожарами в мире наблюдается именно в России. По официальным данным, с начала года в этой стране сгорело более 3,23 миллиона гектаров лесов. Больше всего пожаров зарегистрировано в Хабаровском крае. Сообщается, что в настоящее время в регионе сгорело более 700 тысяч гектаров лесов, в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Кроме того, ситуация остается опасной в Красноярском крае, Якутии и Ханты-Мансийском федеральном округе. Ситуация с лесными пожарами в Бразилии также остается напряженной. В 2022 году число и масштабы пожаров в лесах Амазонии достигли 15-летнего максимума. Только в июле было выявлено 5300 очагов возгорания, что на 8% больше показателей прошлого года. Пик пожаров ожидается в августе и сентябре. Наряду с жарой и засухой на увеличение лесных пожаров существенное влияние оказывает фактор вырубки и сжигания лесов местными фермерами. Турция, одна из стран, наиболее пострадавших от лесных пожаров, в этом году вновь сталкивается с той же проблемой. Жаркая погода, засуха и человеческий фактор стали причиной ряда серьезных лесных пожаров в братской стране. Пожары чаще всего регистрируются в туристических районах - Мармарисе, Айдыне, Мугла, Манисе, Измире и Балыкесире. В настоящее время пожары взяты под контроль, большинство из них уже потушено. Напомним, что только в 2021 году в Турции сгорело 139,5 тысячи гектаров леса. В настоящее время, помимо вышеперечисленных стран, сильные лесные пожары наблюдаются в Греции, Польше, Франции, Великобритании, Китае, Канаде, Ботсване, Замбии, ЮАР, Мозамбике, Новой Зеландии, Республике Конго, Италии, Аргентине, Колумбии, Перу, на Мадагаскаре. К сожалению, к этому списку следует добавить и Азербайджан. С началом летнего сезона в стране резко возросло количество лесных пожаров. Исследования показывают, что пожары происходят по нескольким причинам. Основная причина - жаркая и засушливая погода, как и во всем мире. Кроме того, сухие деревья в лесах подвергаются воспламенению в жаркую погоду, что приводит к лесным пожарам. Среди причин, естественно, преобладают и антропогенные факторы. Поездки людей в регионы, леса, горы для отдыха и пикника в некоторых случаях приводят к пожарам. Неосторожное обращение с огнем, неполное тушение костров, непотушенные окурки приводят к масштабным лесным пожарам. Производство угля в лесистых районах и неосторожное обращение с огнем во время этого процесса также в ряде случаев приводят к большим катастрофам. Другой важной и распространенной причиной пожаров является сжигание скошенных зерновых полей. Несмотря на многочисленные предупреждения Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства экологии и природных ресурсов, а также других ведомств о том, что сжигание скошенных зерновых полей наносит вред почве и создает пожарную опасность, граждане до сих пор не отказываются от этих действий. В результате огонь с полей перекидывается на кусты, деревья, леса и приводит к крупномасштабным пожарам. Среди причин - фактор умышленного совершения поджогов. Неоднократно бывало, что правоохранительные органы, выявив умышленное причинение ущерба лесам, привлекали к ответственности виновных в поджогах лиц. В настоящее время лесные пожары продолжаются в северном и северо-западном регионах страны. Пожары, начавшиеся в течение нескольких дней, нанесли серьезный ущерб селам, центрам отдыха, инфраструктуре, поставили под угрозу жизни людей.