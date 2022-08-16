Леонид Швец, автор haqqin.az 22:23

Поездка турецкого лидера в воюющую Украину стала продолжением и расширением той миссии, которую он взял на себя в Стамбуле, инициировав, организовав и проведя успешные переговоры о реализации украинского зерна, заблокированного в украинских портах. Ключевые участники Стамбульского соглашения, президент Эрдоган и генсек ООН Гутерриш, прибыли во Львов, где во дворце Потоцких в трехстороннем формате обговорили с Владимиром Зеленским продолжение зерновой миссии, демилитаризацию Запорожской АЭС и помощь в возвращении украинских военнопленных.

Разговор втроем длился недолго, всего сорок минут, но, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, договорились не просто об абстрактных принципах, а о конкретных шагах каждой из сторон по всем затронутым проблемам. «От скоординированных действий этой тройки до конца войны будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путем», - прокомментировал Кулеба. Наибольший интерес для всех, конечно, представлял разговор Эрдогана и Зеленского тет-а-тет, но все, что о нем известно, это то, что он длился значительно дольше запланированного времени. Совершенно очевидно, содержание беседы останется известным считанному числу людей, поскольку в значительной степени касалось вопросов военно-технического сотрудничества. Не зря президента Турции в его поездке и переговорах сопровождали не только руководители МИД страны, Минсельхоза, Минторга и Минэнерго, но и главы Минобороны, разведки, управления оборонпрома и компании Baykar Makina, производящей «Байрактары». По словам Эрдогана, «как Турция, с одной стороны, мы прилагаем усилия для прекращения конфликта путем дипломатического разрешения, с другой стороны, мы поддерживали наших украинских друзей и продолжаем это делать». Накануне визита Эрдогана СМИ возлагали большие надежды на миротворческие усилия турецкого президента, у которого особые отношения с Владимиром Путиным: их последняя встреча состоялась совсем недавно, 5 августа в Сочи. Якобы, на ней президент РФ не отрицал возможности переговоров с Украиной на высшем уровне, и какие-то предложения по этому поводу Эрдоган будто бы должен был привезти Зеленскому.

«Турция продолжит дипломатические усилия для мирного завершения войны в Украине. Я верю, что она рано или поздно завершится за столом переговоров. В этом едины и Зеленский, и Гутерриш», - заявил турецкий лидер по итогам львовской встречи. При этом Дмитрий Кулеба заверил чувствительную к подобным вопросам украинскую общественность, что никакого давления на украинскую сторону и принуждения к миру за счет каких-то уступок во время переговоров не было. Сам же Владимир Зеленский посчитал необходимым сделать отдельное заявление, что переговоры с Россией возможны только после того, как она оставит оккупированные территории Украины. На этой стадии войны ни Украина, ни Россия не готовы не только к миру, но и к перемирию: отсутствуют ясные позиции, которые бы зафиксировали какое-то шаткое, пусть временное, но равновесие. При том, что линия фронта практически не изменилась за последние месяц-полтора, эта неизменность воспринимается как временная. Ни одна из сторон не может указать на результаты, которые бы свидетельствовали об очевидном успехе, который бы имело бы резон закрепить за столом переговоров. Все ожидают куда более заметных успехов от своих войск и провалов от противника. И Зеленский, и Путин в этих обстоятельствах могут говорить лишь об одном условии, при котором встретятся: в случае фактического признания противником поражения. Ни тот, ни другой не могут себе этого позволить.