Генсек ООН требует создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что любое потенциальное повреждение Запорожской АЭС было бы "самоубийством". Об этом, как пишет CNN, он заявил после встречи с президентом Владимиром Зеленским во Львове в четверг.

Гутерриш призвал к "демилитаризации" района вокруг АЭС и сказал, что срочно необходимо соглашение, чтобы "восстановить станцию как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность региона".

"Мы должны сказать, как есть, – любой потенциальный ущерб Запорожской АЭС является самоубийством", – сказал Гутерриш.