Генсек ООН требует создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что любое потенциальное повреждение Запорожской АЭС было бы "самоубийством". Об этом, как пишет CNN, он заявил после встречи с президентом Владимиром Зеленским во Львове в четверг.
Гутерриш призвал к "демилитаризации" района вокруг АЭС и сказал, что срочно необходимо соглашение, чтобы "восстановить станцию как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность региона".
"Мы должны сказать, как есть, – любой потенциальный ущерб Запорожской АЭС является самоубийством", – сказал Гутерриш.
"В тесном контакте с МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Секретариат ООН оценил, что мы имеем в Украине материально-техническое обеспечение и потенциал безопасности для поддержки любой миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции из Киева, если Россия и Украина согласятся" , – заявил он.
По словам генсека, нужно приложить все усилия с целью обеспечить, чтобы объекты или территория АЭС не являлись ареной военных действий.
"Военная техника и персонал должны быть выведены с завода. Необходимо избегать дальнейшего развертывания сил или оборудования на месте. Район нужно демилитаризовать", – заявил Гутерриш.