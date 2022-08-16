Накануне haqqin.az опубликовал специальный репортаж наших репортеров, работающих в Лачинском коридоре и селе Забух. Как известно, согласно требованию Трехстороннего заявления Азербайджана, России и Армении, подписанного главами государств в день окончания второй карабахской войны, армянские оккупационные силы и российский миротворческий контингент должны вывести войска из райцентра Лачин, а также сел – Забух и Сус - после завершения строительства альтернативного коридора, который станет путем сообщения между зоной ответственности России в Карабахе и Арменией. Азербайджанское правительство завершило строительство своего участка нового коридора. А премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности вывести войска до конца августа.

Большая часть армянских переселенцев (в основном, выходцев из Сирии и Ливана) покинула оккупационную зону. Однако, армянские реваншистские силы инспирируют различные провокации, пытаясь оказать сопротивление реализации трехстороннего соглашения.

Что происходит в Лачине и Забухе? Представляем вашему вниманию второй репортаж, на сей раз видеосюжет репортерской группы haqqin.az, о происходящих событиях в Лачинском коридоре. Как сообщалось ранее, нашим репортерам удалось заехать в город Лачин и в село Забух. Представляем вашему вниманию видеосюжет, размещенный на YouТube-канале «Эйнулла Фатуллаев».

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