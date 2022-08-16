Следует отметить, что большая часть операций по тушению пожаров проводится в условиях сложной горной местности, неблагоприятной для передвижения техники и личного состава.

В Северном и Северо-Западном регионах Азербайджана принимаются срочные и неотложные меры по предотвращению распространения и тушению пожаров, вспыхнувших в лесах и прилегающих к ним территориях. Информацию об этом распространило МЧС.

В мероприятиях по тушению пожаров, возникших в лесах и прилегающих к ним территориях Шабранского, Габалинского, Губинского, Сиязаньского и Хачмазского районов, задействовано более 1140 человек личного состава и 120 единиц техники различного назначения соответствующих государственных учреждений.

Так, в тушении огня задействованы более 740 человек личного состава и до 80 единиц специальной техники Государственной службы пожарной охраны, Северного и Северо-Западного региональных центров, войск Гражданской обороны и Службы спасения особого риска, самолет-амфибия “БЕ 200 ЧС» и 2 вертолета Авиационного отряда МЧС. Кроме того, к тушению пожаров привлечены более 400 человек личного состава и более 40 единиц техники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местных органов исполнительной власти. Также в локализации огня активно участвуют сотрудники МВД и ОАО «Азерсу».

В настоящее время там, где пожар локализован, ведутся работы по охлаждению. Несмотря на жаркую погоду и ветер, работы по полному тушению пожаров продолжаются.