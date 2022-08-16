В Киеве заверили: Эрдоган и Гутерриш не склоняли Украину к уступкам в пользу РФ

На львовском саммите никто не склонял Украину к уступкам в пользу России, измены нет. Об этом, как пишет УНИАН, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении, которое он разместил в Facebook.

"Никто нас не склонял к уступкам в пользу России. Если опять полетит какое-то предательство по соцсетям, то сразу хочу сказать, что такого не было", - подчеркнул он.

По словам Кулебы, сегодня во Львове на саммите с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша обсуждались важные вопросы.