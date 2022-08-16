В Киеве заверили: Эрдоган и Гутерриш не склоняли Украину к уступкам в пользу РФ
На львовском саммите никто не склонял Украину к уступкам в пользу России, измены нет. Об этом, как пишет УНИАН, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении, которое он разместил в Facebook.
"Никто нас не склонял к уступкам в пользу России. Если опять полетит какое-то предательство по соцсетям, то сразу хочу сказать, что такого не было", - подчеркнул он.
По словам Кулебы, сегодня во Львове на саммите с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша обсуждались важные вопросы.
"Подозреваю, что до завершения этой войны от скоординированности и от решений этой тройки будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путем", - сказал Кулеба.
Министр отметил, что между ними есть взаимопонимание и "это главное".
"Они скоординировали не просто позиции, а скоординировали свои действия по ключевым вопросам - зерновой коридор, Запорожская АЭС и, безусловно, освобождение наших пленных. Не просто поговорили, договорились, кто что будет делать дальше", - сообщил он.
При этом Кулеба добавил, что Эрдоган и Гутерриш к решению вопросов "не формально подходят, не поверхностно, а действительно искренне сопереживают и хотят решать проблемы".
Министр отметил, что встреча Зеленского и Эрдогана продолжалась гораздо дольше, чем предполагалось. Кулеба добавил, что это позволило ему плодотворно поработать целый час, занимаясь саммитом "Крымской платформы".
"Саммит будет, он будет очень крутой. Впереди новые саммиты и новые победы", - подчеркнул он.