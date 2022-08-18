Разведка Украины: Завтра Россия может совершить теракт на АЭС

Россияне уже в пятницу, 19 августа, могут провести масштабный теракт на Запорожской АЭС. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ГУР отмечают, что получили еще больше доказательств, которые свидетельствуют о подготовке россиян к теракту на ЗАЭС.

В частности, лицензированному персоналу станции было приказано оставаться дома и не выходить на работу 19 августа. При этом на территорию станции будет допускаться лишь небольшая часть сотрудников.