«Губернатор» Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в районе аэропорта Бельбек средствами противовоздушной обороны, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. По его словам, повреждений и пострадавших нет.

"Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей "успешной" атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников", - говорится в Telegram Развозжаева.

За несколько минут до сообщения "губернатора" агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что поблизости военного аэропорта Бельбек произошли взрывы. Сообщалось, как минимум о четырех взрывах. Жители города также сообщали о звуках взрывов.