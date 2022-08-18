США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по Крыму

Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что США не против ударов по Крыму, если Киев сочтет их необходимыми. Чиновник объяснил это тем, что оружие, поставленное Вашингтоном, предназначено для обороны, а любая цель, которую Киев преследует на своей земле, является обороной. Об этом представитель администрации, чье имя не называется, сообщил изданию Politico.

«Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для целей самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной», – сообщил чиновник. На вопрос о принадлежности Крыма он заявил, что полуостров является частью Украины. Украинский чиновник, чье имя не называется, сообщил Politico, что послание поддержки дошло до Киева.