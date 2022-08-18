Экс-полковник ГРУ Стрелков подтвердил взрывы в аэропорту Севастополя

Бывший командующий сепаратистами Донбасса, полковник ГРУ Игорь Стрелков (Гиркин) подтвердил удар по аэродрому Бельбек в Севастополе. Об этом он написал в соцсети.

По словам Стрелкова, вспыхнул пожар и произошла детонация.

Другими подробностями он делиться не стал.

Отметим, ранее «губернатор» Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в районе аэропорта Бельбек средствами противовоздушной обороны, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. По его словам, повреждений и пострадавших нет.