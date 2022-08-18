В Болгарии заявили: сначала Азербайджан и Турция, после – Россия

Болгария может обсудить поставки газа с «Газпромом» после переговоров по этому вопросу с Азербайджаном и Турцией. Об этом заявил министр энергетики технического правительства страны Росен Христов, слова которого приводит ТАСС.

«Приоритетно будем вести переговоры о поставках газа с Азербайджаном и крупными компаниями из Турции, лишь после этого, возможно, начнем переговоры с «Газпромом», – сказал министр.

По его словам, если такие переговоры будут иметь место, болгарская сторона «вероятно, попросит возобновления поставок газа в рамках существующего договора», говорить о новом соглашении в настоящее время, добавил он, «смысла нет».