В Литве отреагировали на переброску «Кинжалов» под Калининград

Размещенные под Калининградом российские ракеты «Кинжал» не изменяют ситуацию с безопасностью в регионе и не увеличивают угрозы. Как сообщает Delfi, об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он отметил, что Россия представляет угрозу для своих соседей всегда: "Я думаю, что нам не следует слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Тем более, что арсеналы, расположенные в Калининграде, сильно использовались в войне против Украины. Оттуда многое взяли. Эти ракеты никак ситуацию не меняют".

По словам Анушаускаса, в настоящее время военный потенциал Калининграда значительно снизился: "В разных подразделениях происходит значительное сокращение как личного состава, так и шедшего вместе с личным вооружением вооружения – от четверти до половины. Здесь – не в Калининграде в целом, а в отдельных подразделениях, которые используются в войне против Украины".