Стрельба в Армении: есть погибший и раненые

В Армавирской области Армении произошла стрельба.

В Вагаршапатское отделение полиции и в Центр кризисного управления спасательной службы МЧС поступил сигнал о том, что на улице Гнунянц в Эчмиадзине столкнулись автомобили, сообщают армянские СМИ.

С места происшествия в медицинский центр "Вагаршапат" на машинах скорой помощи были доставлены с огнестрельными ранениями два человека.