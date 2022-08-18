Стрельба в Армении: есть погибший и раненые
В Армавирской области Армении произошла стрельба.
В Вагаршапатское отделение полиции и в Центр кризисного управления спасательной службы МЧС поступил сигнал о том, что на улице Гнунянц в Эчмиадзине столкнулись автомобили, сообщают армянские СМИ.
С места происшествия в медицинский центр "Вагаршапат" на машинах скорой помощи были доставлены с огнестрельными ранениями два человека.
Полицейские обнаружили несколько автомобилей, в том числе Mercedes-Benz G-класса, на котором остались следы многочисленных выстрелов.
Из медучреждения сообщили, что один из пострадавших скончался, не приходя в сознание.
На месте происшествия был обнаружен пистолет Макарова, а в автомобиле – следы, похожие на кровь.
Правоохранительные органы занимаются расследованием происшествия.