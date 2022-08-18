Арестович не согласен с Зеленским по вопросу россиян
Советник главы Офиса Украины Алексей Арестович выступил с комментарием по поводу предложения президента страны Владимира Зеленского о необходимости ввести запрет на выдачу виз всем гражданам России. Об этом сообщает газета Washington Post.
Арестович заявил, что не согласен с этим призывом Зеленского. Он подчеркнул, что данное требование не должно касаться всех граждан. «Я по-прежнему не сторонник коллективной ответственности», – отметил политик.
Советник президента считает, что при введении запрета на выдачу виз необходимо оставаться «более избирательными». По его мнению, стоит ввести ограничения на получение виз для сторонников президента России Владимира Путина.
Арестович также признал, что ввести соответствующие ограничения будет «технически сложно». Предположительно, именно поэтому Офис Зеленского и принял решение, в соответствии с которым «легче запретить всем».