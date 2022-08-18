Арестович не согласен с Зеленским по вопросу россиян

Советник главы Офиса Украины Алексей Арестович выступил с комментарием по поводу предложения президента страны Владимира Зеленского о необходимости ввести запрет на выдачу виз всем гражданам России. Об этом сообщает газета Washington Post.

Арестович заявил, что не согласен с этим призывом Зеленского. Он подчеркнул, что данное требование не должно касаться всех граждан. «Я по-прежнему не сторонник коллективной ответственности», – отметил политик.