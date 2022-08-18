Эйнуллу Фатуллаева в Забухе приняли за американца

Мало кому могло прийти в голову, что кто-то из Азербайджана решится приехать в эти населенные пункты, которые в эти дни наэлектризованы антиазербайджанскими настроениями. Судя по публикациям, армяне недоумевают, как азербайджанский журналист мог появиться в Лачине и Забухе в самый разгар армянского исхода.

Неожиданная поездка азербайджанского журналиста, главного редактора haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева в Лачин и Забух вызвала переполох в армянских СМИ и социальных сетях.

«Радио Азатутюн» опубликовало отдельное расследование касательно визита Эйнуллы Фатуллаева в Забух. Журналисты издания нашли и опросили жителя села Мартироса Акопяна, с которым встретился азербайджанский журналист.

В свое оправдание Акопян заявил, что Эйнулла Фатуллаев представился корреспондентом международного СМИ.

«Кроме того, российские военные переполошились, поставили там большой пост охраны, установили контроль. А мы подумали, что, наверное, приехали английские, американские журналисты. В общем, он говорил по-английски, наверное, чтобы отвлечь нас, чтобы мы не узнали, кто он такой», - заявил Акопян.

Мартирос Акопян добавил, что лишь после отъезда Фатуллаева узнал о том, что он азербайджанец.

В отместку издание отмечает, что Эйнулла Фатуллаев не скрывал своего визита и фактически анонсировал его, поделившись перед публикацией репортажа фотографией из Забуха и кратким сообщением о своем визите в Лачин.

Другое армянское издание 168.am потребовало официального комментария от представителей марионеточного режима в Карабахе. Однако пресс-секретарь главы «Совета безопасности Нагорного Карабаха» Грайр Акопян и вовсе опроверг факт проникновения азербайджанского журналиста в армянские населенные пункты, назвав публикацию об этом дезинформацией.

Развивая тему визита Эйнуллы Фатуллаева в Лачин и Забух, «Радио Азатутюн» отмечает, что российские миротворцы запретили армянским СМИ доступ в эти общины.

«В этот период съемочная группа «Радио Азатутюн» также не смогла попасть в Агавно (Забух). Российская миротворческая миссия не дает никаких объяснений о том, по какому принципу они решают, каким СМИ въезд разрешить, а каким – запретить», - отмечает издание.