Российские войска не могут двигаться дальше в Украине экс-министр обороны
Российские войска находятся в ситуации, когда они «не могут двигаться дальше» в Украине благодаря оружию, предоставленному западными странами. Об этом заявил CNN в четверг бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
"Война находится в ситуации, когда россияне не могут двигаться дальше из-за оружия, предоставленного нам Западом. Сейчас нам удалось их остановить", – сказал Загороднюк.
"Но, к сожалению, в то же время у нас недостаточно оружия для полноценного, серьезного, полноценного контрнаступления", – добавил он.
Бывший министр обороны также заявил, что термин "тупиковая ситуация" неприменим к ситуации в Украине.
"Сейчас идет крайне активная война, каждый день гибнут люди и очень много операций, небольших операций происходит почти на всех оперативных направлениях", – сказал Загороднюк.