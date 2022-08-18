Российские войска находятся в ситуации, когда они «не могут двигаться дальше» в Украине благодаря оружию, предоставленному западными странами. Об этом заявил CNN в четверг бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Война находится в ситуации, когда россияне не могут двигаться дальше из-за оружия, предоставленного нам Западом. Сейчас нам удалось их остановить", – сказал Загороднюк.

"Но, к сожалению, в то же время у нас недостаточно оружия для полноценного, серьезного, полноценного контрнаступления", – добавил он.