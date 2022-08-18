США готовят Украине новый пакет военной помощи
Администрация президента США Джо Байдена готовится выделить Украине военную помощь еще на 800 млн долларов, сообщает Reuters со ссылкой на данные трех источников.
По сведениям агентства, о новом пакете может быть объявлено уже в пятницу, но не исключено, что публичная информация о нем появится на следующей неделе.
В Белом доме отказались прокомментировать данные Reuters.
В сообщении отмечается, что Байден одобрит очередной пакет военной помощи в рамках так называемого Presidential Drawdown Authority, то есть схемы, по которой он может оперативно выделять средства без согласия Конгресса.
В мае американский Конгресс утвердил беспрецедентный пакет помощи Украине на общую сумму около 40 млрд долларов. В том числе законодатели предусмотрели, что президент США может пользоваться Presidential Drawdown Authority в объеме 11 млрд долларов.