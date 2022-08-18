Оппозиция опубликовала список уступок США Ирану. Вашингтон опровергает

Иранский оппозиционный сайт Iran International опубликовал список уступок властям Исламской Республики, на которые согласны пойти США для возвращения к ядерному соглашению с Ираном.

Сайт утверждает, что в списке фигурируют снятие санкций с 17 иранских банков, облегчение санкций против еще 150 структур, закупка 120 миллионов баррелей нефти, отмена административных указов президента Дональда Трампа и размораживание активов на 7 миллиардов долларов. Кроме того США согласились в случае повторного выхода из соглашения освободить от санкций все иностранные компании.

Сделка должна быть реализована через 120 дней и привести к обмену пленными между странами.

При этом пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон заявила, что данная информация абсолютно ложная. Кроме того, пишет сайт, Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента США, в ответ на вопрос корреспондента Iran International в связи с этими сообщениями отказался от комментариев.