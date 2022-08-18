Новые взрывы в Крыму: эксперты назвали возможные причины

В американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что не владеют достоверной информацией о происхождении и последствиях взрывов, прозвучавших в Крыму 18 августа.

ISW отмечает, что не может самостоятельно проверить, сбили ли российские ПВО украинский беспилотник, и был ли вообще какой-нибудь беспилотник в Керчи или Бельбеке. Эксперты Института перечислили возможные причины взрывов в Севастополе и Керчи: атака ВСУ; действия украинской разведки; плохое обращение россиян со своей техникой; успешные действия российского ПВО; расшатанные нервы россиян, которые, вероятно, готовятся к атакам в районах, ранее считавшихся недостижимыми для украинской армии.

По мнению ISW, украинские войска, вероятно, продолжат кампанию по нанесению ударов по военным объектам России в Крыму, чтобы ослабить возможности логистики россиян и их возможности поддержки операций на западном берегу Днепра.