Путина и Си ждут на саммите G20

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите G20. Он пройдет на Бали в ноябре 2022 года. Об этом сообщил советник президента Индонезии Анди Виджаджанто, пишет Reuters.

«Джокови (Джоко Видодо, президент Индонезии - ред.) сказал мне, что Си и Путин оба планируют посетить Бали», - заявил Виджаджанто журналистам.

Ранее лидер Индонезии сообщил Bloomberg о том, что лидеры России и Китая подтвердили свои визиты на саммит Большой двадцатки.

Пекин и Москва пока не прокомментировали эти сообщения.