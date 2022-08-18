Состояние совершившего самосожжение в Самухе тяжелое

«18 августа гражданин Тебриз Абдуллаев поступил в ожоговое отделение Наримановского Медицинского центра с ожогами 75-80% тела и термическими ожогами III-IV степени. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии, его состояние тяжелое». Об этом говорится в сообщении TƏBİB.

Напомним, что вчера житель Самухского района 33-летний Тебриз Абдуллаев попытался покончить жизнь самоубийством перед зданием Исполнительной власти. Затем стало известно, что Т.Абдуллаев является ветераном Второй Карабахской войны.