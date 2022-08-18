Стала известна дата президентских выборов в Турции

Президентские выборы в Турции состоятся 18 июня 2023 года, сообщил в пятницу глава Минюста страны Бекир Боздаг.

"Выборы президента Турции пройдут 18 июня 2023 года. Они станут вторыми выборами, на которых наш президент [Реджеп Тайип Эрдоган] будет баллотироваться", - сказал министр в интервью газете Miliyet.

Всеобщие (президентские и парламентские) выборы в Турции, согласно местному законодательству, проходят в один день и изначально запланированы на июнь 2023 года. Правящий "Народный альянс" ранее объявил, что их единым кандидатом будет действующий президент Эрдоган. Оппозиция, представленная блоком шести партий, пока не называла своего претендента.