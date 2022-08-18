Сборная Узбекистана великолепно выступила на Играх Исламской солидарности в Конье. Приехав в Турцию в составе 265 спортсменов, узбеки завоевали 158 медалей – 51 золотую награду, 42 серебряные и 65 бронзовых. В общекомандном зачете Узбекистан уверенно занял 2-е место, уступив только Турции. Для сравнения: на Исламиаде 2017 года в Баку у узбекской команды было лишь 63 медали. В чем же секрет такого прогресса? Об этом и не только haqqin.az поговорил с министром развития спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым.

- Ожидали ли Вы таких результатов от сборной Узбекистана?

- У нас в этом году было запланировано два крупных комплексных мероприятия. Это - Игры Исламской солидарности и Летние Азиатские игры. Однако Азиатские игры из-за коронавируса были перенесены на следующий год. С учетом этого Исламиада для нас и, думаю, для многих других стран стала главным комплексным соревнованием в этом году. Из 26 видов спорта Узбекистан участвовал в 24-х. В 18 видах спорта мы взяли призовые места, но это еще не предел (беседа состоялась 18 августа, когда соревнования еще продолжались – ред.).

Узбекистан во второй раз участвует в Исламиаде. Мы дебютировали на Играх-2017 года, которые на высоком уровне организовал Азербайджан. Проанализировали нашу подготовку пять лет назад, подготовились еще лучше и добились тех результатов, которые мы ожидали. У нас тут 265 спортсменов. Мы планировали завоевать 98 медалей, но значительно перевыполнили план (улыбается). Так что результатами мы удовлетворены.

Ожидали ли мы таких результатов? Да, ожидали. Но, конечно же, переживали, потому что на эти Исламские страны практически все страны выставили свои основные составы. И это понятно, потому что после пандемии Исламиада – одно из немногих комплексных соревнований.

Секрет нашего успеха – это тщательная подготовка. Правительство и лично президент уделили очень большое внимание этим соревнованиям.

В этом году мы еще примем чемпионат мира по дзюдо, а в следующем – чемпионат мира по боксу. За последние пять лет внимание к спорту заметно возросло. Дает свои плоды и выделение Министерства развития спорта в отдельное министерство.

- Почему Узбекистан до 2017 года не участвовал в Исламиаде? И каким Вы видите будущее Игр Исламской солидарности?

- Интерес Узбекистана к Исламиаде совпал с президентством нынешнего главы государства Шавката Мирзиёева. Как я уже сказал, впервые мы выступили на Играх пять лет назад в Баку. Тогда сыграли роль братские отношения между нашими народами и личные доверительные отношения между лидерами наших стран. В Баку Узбекистан занял 4-е место. И мне рассказывают, что в Баку был очень высокий уровень организации соревнований.

У Исламиады есть будущее. У руководства Федерации спорта Исламской солидарности есть желание вывести Игры на очень высокий уровень. Конечно, есть над чем работать. Думаю, что стоит проводить квалификацию, чтобы уровень спортсменов был повыше. И, наверное, нужно четко определиться с видами спорта, чтобы программа Игр несильно отличалась в зависимости от места проведения соревнований. В таком случае Исламиада попадет в календарь различных международных спортивных федераций.

- Для Узбекистана, как и для Азербайджана, традиционными являются индивидуальные виды спорта, в частности, единоборства. А как обстоят дела с другими видами?

- За последние пять лет у нас есть достижения и в командных видах спорта. Помимо этого, стараемся развивать и не совсем традиционные для наших стран виды – легкую атлетику, плавание, фехтование. Развиваем и зимние виды спорта. У нас есть традиции во фристайле. Есть возможность поднять горнолыжный спорт. У нас одна из лучших в Центральной Азии ледовых арен, где мы развиваем хоккей. Результаты в зимних видах спорта нас не удовлетворяют. Работаем над этим.

- Сборная Узбекистана по шахматам недавно неожиданно стала победителем шахматной Олимпиады. Еще один громкий успех узбекского спорта…

- Мы были уверены, что будем бороться на Олимпиаде за призовые места. И мы неслучайно претендовали на то, чтобы провести шахматную Олимпиаду 2026 года, и завоевали это право. Правительство уделяло и уделяет большое внимание шахматам. Была построена Республиканская шахматная школа. Шахматы стали массовым видом спорта, как в Азербайджане и ряде других стран.

Мы были уверены в наших ребятах, и они сделали прекрасный подарок к 31-й годовщине независимости Узбекистана, которую мы отмечаем 1 сентября. А в Конье 265 спортсменов сделали еще один великолепный презент.

- Могу ошибаться, но насколько удалось заметить, в сборной Узбекистана почти нет натурализованных спортсменов.

- Да, у нас практически нет легионеров. Разве что единичные случаи. При этом мы очень активно привлекаем зарубежных тренеров. У нас сейчас в различных видах спорта 31 иностранный специалист. Самое главное – чтобы они научили наших местных тренеров. Чтобы после того, как иностранец уехал, от него осталось наследие. Мы считаем, что такой подход более правильный. Хотя и привлечение легионеров, как это делают в некоторых странах, тоже имеет право на жизнь.

- В каком направлении могут развиваться отношения между Узбекистаном и Азербайджаном в спорте?

- У нас с Азербайджаном прекрасные отношения во всех сферах. Что касается спорта, то я жду встречи с новым министром молодежи и спорта вашей страны Фаридом Гаибовым. Мы можем активно обмениваться опытом. Азербайджан выступает на европейской арене, Узбекистан – на азиатской. Есть виды спорта, где сильнее европейцы, есть такие - где азиаты. В этом плане мы можем делиться опытом в ряде видов спорта, в том числе и в единоборствах.