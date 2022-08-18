Россияне выводят за рубеж миллиарды
В июне россияне вывели на зарубежные счета ₽266,1 млрд, или $4,7 млрд долларов (при курсе 57,2 руб. за доллар – ред.), сообщил Центробанк России.
Это максимальный отток средств после февраля 2022 года. Тогда на фоне новостей о начале войны в Украине люди вывели $4,3 млрд на иностранные счета.
Вывод средств ускорился после ослабления ограничений Центробанка на переводы и ввода комиссий за хранение валюты на российских счетах. С марта ЦБ стал жестко регулировать движение и хранение валюты в стране. Это стало необходимостью для стабилизации экономики после начала войны в Украине и введения Западом санкций против России. Постепенно ограничения смягчили.
Экономисты подсчитали, что на 1 июля российские домохозяйства хранили в заграничных банках около ₽2,29 трлн, или $44,7 млрд.
Всплеск переводов за рубеж прокомментировал управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. «Во-первых, на внутреннем рынке очень большой профицит иностранной валюты в безналичной форме, в связи с этим условия размещения долларов и евро стали некомфортны. Во-вторых, в этой ситуации Банк России достаточно активно смягчал ограничения по переводам за рубеж на свои счета, которые вводились в начале кризиса», - сказал он.
Появилась еще одна тенденция - карточный туризм. В России больше не работают Visa и Mastercard. Люди, которые ведут бизнес с иностранными компаниями, вынуждены ездить в соседние страны и открывать там банковские счета и карты.
Эксперты считают, что ситуация внутри страны постепенно стабилизируется. Люди будут выводить деньги за рубеж меньше, если не случится непредвиденных проблем или не введут новые жесткие ограничения. Но все же отток будет ощутимым до конца года, около $3-4 млрд ежемесячно.