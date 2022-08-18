Россияне выводят за рубеж миллиарды

В июне россияне вывели на зарубежные счета ₽266,1 млрд, или $4,7 млрд долларов (при курсе 57,2 руб. за доллар – ред.), сообщил Центробанк России.

Это максимальный отток средств после февраля 2022 года. Тогда на фоне новостей о начале войны в Украине люди вывели $4,3 млрд на иностранные счета.

Вывод средств ускорился после ослабления ограничений Центробанка на переводы и ввода комиссий за хранение валюты на российских счетах. С марта ЦБ стал жестко регулировать движение и хранение валюты в стране. Это стало необходимостью для стабилизации экономики после начала войны в Украине и введения Западом санкций против России. Постепенно ограничения смягчили.

Экономисты подсчитали, что на 1 июля российские домохозяйства хранили в заграничных банках около ₽2,29 трлн, или $44,7 млрд.