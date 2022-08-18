Аскеров подошел к незнакомцу в Сальяне и зарезал его

Завершено расследование уголовного дела по факту убийства жителя Сальянского района.

Как сообщили haqqin.az в районной прокуратуре, 24 мая 2022 года на территории Сальянского района в результате нападения был убит 42-летний Натиг Ахмедов.

Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что житель района 31-летний Инсанага Аскеров, подойдя на улице к Натигу Ахмедову, с которым он ранее не был знаком, нанес тому различные телесные повреждения режущим инструментом без какой-либо причины. В результате этих ранений Н.Ахмедов скончался на месте.

На основании собранных по делу доказательств Инсанага Аскеров был признан виновным по статье 120.2.2 (убийство с хулиганским умыслом) Уголовного кодекса. Дело рассматривается в Ленкоранском суде по тяжким преступлениям.