Зачем Россия активно обстреливает Харьков: британская разведка называет причину

Российские военные почти ежедневно обстреливают Харьков. Таким образом они пытаются заставить украинских бойцов держать значительные силы на этом направлении, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании со ссылкой на отчет британской разведки.

"Несмотря на то, что линия фронта на этом направлении мало продвинулась с мая, второй город Украины был под одним из наиболее последовательных обстрелов с начала вторжения, когда российские силы, вероятно, имели целью достичь окраин за 24 часа", - говорится в отчете.

В британской разведке объяснили, что Харьков, который находится примерно в 15 км от российской линии фронта, пострадал, поскольку остается в радиусе действия большинства видов российской артиллерии. "Залповые ракетные установки и в целом неточное местное оружие вызвали опустошение в значительных частях города", - отмечается в отчете британской разведки.

Там подчеркивают, что российские силы незначительно удерживают Харьковский сектор, но все же "продолжают осуществлять локальные рейды и зондирование украинских сил". "Вероятно, они пытаются заставить Украину содержать значительные силы на этом фронте, чтобы предотвратить использование их как силы для контратаки на любых других направлениях", - подытожили в британской разведке.