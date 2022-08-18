Литва первой выступила против российских туристов

Страны Европейского союза должны незамедлительно аннулировать выданные россиянам многократные шенгенские визы. К этому призывает глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет Politico.

«Вместе мы должны найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным. И, начиная с настоящего момента, нужно сказать ясное «нет» туристам из России и Белоруссии... Вместе с тем продолжать принимать тех, кому нужно убежище, а не каникулы в Европе», - заявил он.

По мнению Габриэлюса Ландсбергиса, этот вопрос может разбить Евросоюз на два лагеря: на тех, кто продолжит выдавать визы россиянам, и на тех, кто готов аннулировать их уже завтра.

Высокопоставленный дипломат предложил аннулировать ранее выданные визы как минимум на период войны в Украине.