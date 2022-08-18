Генерал Баласанян потребовал закрыть въезд азербайджанским журналистам в Карабах скандал продолжается
В Армении продолжается скандал вокруг визита азербайджанского журналиста, главного редактора haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева в Лачин и Забух.
Напомним, что накануне пресс-секретарь главы «Совета безопасности Нагорного Карабаха» Грайр Акопян опроверг факт проникновения азербайджанского журналиста в армянские населенные пункты, назвав публикацию об этом дезинформацией.
Однако сегодня секретарь «Совета безопасности Нагорного Карабаха» Виталий Баласанян обратился напрямую к командующему российским миротворческим контингентом генерал-майору Андрею Волкову с просьбой запретить въезд в Карабах представителям азербайджанских СМИ.
«Секретарь Совета безопасности обратился к командующему российским миротворческим контингентом с просьбой не пропускать в Карабах азербайджанских и иностранных журналистов без согласия Совета безопасности Карабаха и миротворцев», - говорится в заявлении т.н. Совбеза, которое цитируют армянские СМИ.