Как COVID-19 влияет на работу мозга?
Через два года после заражения люди, перенесшие COVID-19, подвергаются более высокому риску психоза, деменции и «мозгового тумана». К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet Psychiatry.
Исследователи изучили более миллиона медицинских карточек людей, которые болели COVID-19. Они пришли к выводу, что люди, переболевшие коронавирусом, страдают от повышенного риска неврологических и психологических проблем. Сразу после болезни они могут быть подвержены депрессии и тревожности. Позже риск возникновения этих состояний снижается.
Но в случае «мозгового тумана» (затуманивания сознания - ред.) взрослые от 18 до 64 лет, выздоровевшие от COVID-19, страдали от него на 16% чаще, чем пациенты с другими респираторными заболеваниями. Разница особенно заметна у лиц старше 65 лет. Помимо затуманивания, у них с большей вероятностью могут развиться психоз и деменция.
Люди младше 18 лет, которые перенесли коронавирус, в два раза чаще страдали эпилепсией или судорогами и в три раза чаще страдали психическим расстройством по сравнению с теми, кто перенес респираторные заболевания.
Исследователи утверждают, что даже мягкий вариант коронавируса Omicron несет аналогичные долгосрочные риски.
«Мы во время работы пытались выявить, что COVID, как вирус, делает с вами конкретно по сравнению с тем, что могут делать другие вирусы, поражающие ту же часть вашего тела в целом аналогичным образом», - сказал ведущий автор Пол Харрисон. Он добавил, что исследование не было предназначено для выявления биологического механизма, с помощью которого вирус вызывает повышенный риск психологических и неврологических расстройств.
В работе изучены только те пациенты, которые обращались за медицинской помощью. Исследователи доказали, что коронавирус наносит долгосрочный ущерб организму, который называют «затяжным COVID». Это ярлык, который включает как неврологические проблемы, так и усталость и одышку.
По оценкам Института измерения показателей и оценки состояния здоровья США, у 3,7% пациентов с COVID-19 развиваются постковидные симптомы. Об этом заявила Джанет Диас, руководитель ВОЗ по этой теме. Выступая на конференции 17 августа, она сказала, что средняя тяжесть этих симптомов эквивалентна тем, которые испытывают пациенты с сильной болью в шее, болезнью Крона или долгосрочными последствиями черепно-мозговой травмы.