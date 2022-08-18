Как COVID-19 влияет на работу мозга?

Через два года после заражения люди, перенесшие COVID-19, подвергаются более высокому риску психоза, деменции и «мозгового тумана». К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet Psychiatry.

Исследователи изучили более миллиона медицинских карточек людей, которые болели COVID-19. Они пришли к выводу, что люди, переболевшие коронавирусом, страдают от повышенного риска неврологических и психологических проблем. Сразу после болезни они могут быть подвержены депрессии и тревожности. Позже риск возникновения этих состояний снижается.

Но в случае «мозгового тумана» (затуманивания сознания - ред.) взрослые от 18 до 64 лет, выздоровевшие от COVID-19, страдали от него на 16% чаще, чем пациенты с другими респираторными заболеваниями. Разница особенно заметна у лиц старше 65 лет. Помимо затуманивания, у них с большей вероятностью могут развиться психоз и деменция.

Люди младше 18 лет, которые перенесли коронавирус, в два раза чаще страдали эпилепсией или судорогами и в три раза чаще страдали психическим расстройством по сравнению с теми, кто перенес респираторные заболевания.

Исследователи утверждают, что даже мягкий вариант коронавируса Omicron несет аналогичные долгосрочные риски.