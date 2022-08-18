Патрушев обвиняет Запад в подготовке к открытому конфликту с Россией

Западные страны «не прекращают готовиться» к открытому вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая в пятницу на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться», - сказал Патрушев, которого цитируют российские СМИ.

По словам Патрушева, «начатая нашей страной на Украине специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании».