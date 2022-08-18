Вопросы о диабете врачу-эндокринологу

Говоря о том, какие факторы повышают риск развития сахарного диабета, эндокринолог отметила: «Сахарный диабет (СД) в настоящее время является наиболее распространенным эндокринным заболеванием. Одним из основных факторов риска развития сахарного диабета первого типа является генетический фактор. Данный тип СД имеет сильный генетический компонент, его развитие более чем на 50 процентов зависит от генетических факторов. К причинам, повышающим вероятность развития сахарного диабета первого типа, относят наличие заболевания у одного или обоих родителей. К внешним факторам, влияющим на развитие болезни, относят вирусные инфекции, слабость иммунной системы и стрессовые ситуации. Ожирение, артериальная гипертензия, гиперлипидемия (аномально повышенный уровень липидов и/или липопротеинов в крови человека), малоподвижный образ жизни и низкая физическая активность повышают риск развития сахарного диабета второго типа».

Сабина Машадиева-Байрамова рассказала и о количестве зарегистрированных в Азербайджане больных сахарным диабетом: «По данным Международной диабетической федерации, более 537 миллионов человек в мире страдают сахарным диабетом. СД является третьей (после сердечно-сосудистых и онкозаболеваний) ведущей причиной смерти в мире... Статистические данные показывают, что, к сожалению, и в Азербайджане наблюдается увеличение числа диабетиков. Так, если за 2017 год в лечебно-профилактических учреждениях было зарегистрировано около 243 тысяч больных диабетом, то в настоящее время насчитывается около 300 тысяч лиц, страдающих сахарным диабетом. Как и во всем мире, в Азербайджане у большинства пациентов (85-90 процентов) диагностируется диабет второго типа».

Для поддержания нормального уровня сахара в крови врач рекомендует в первую очередь соблюдать диету. «Это уже 60-70 процентов лечения. Оставшаяся часть приходится на сахароснижающие препараты или препараты инсулина. Группу лекарственных препаратов следует подбирать для каждого пациента индивидуально. Также большую роль в поддержании уровня глюкозы в крови играет физическая активность. Больным сахарным диабетом рекомендуется ходить пешком 7-8 километров в день. Препараты, назначенные врачом, следует принимать согласно инструкции. Нельзя самостоятельно увеличивать или уменьшать дозировки. Это также относится к пациентам, получающим инсулинотерапию».

Врач-эндокринолог рекомендует больным сахарным диабетом исключить или снизить до минимума употребление рафинированных углеводов. Соотношение медленно усваиваемых углеводов, жиров и белков должно быть правильно скорректировано в течение дня. Фрукты лучше разделить на небольшие порции и принимать их преимущественно после еды.

Отвечая на вопрос, всем ли больным назначается инсулинотерапия, страдающим сахарным диабетом, эндокринолог заметила, что «при сахарном диабете первого типа важно поддерживать постоянный и приемлемый уровень глюкозы в крови с помощью диеты и инсулинотерапии. Другого метода лечения не существует ввиду того, что при данном типе СД наблюдается абсолютный дефицит инсулина. В случае, если страдающий этим заболеванием откладывает лечение или отказывается от инсулинотерапии, то он может впасть в диабетическую кетоацидотическую кому. Если до открытия инсулина такие больные жили максимум 1,5-2 года, то после введения этих препаратов больные сахарным диабетом первого типа могут жить полноценной жизнью. Больные сахарным диабетом второго типа в определенных ситуациях переходят на лечение инсулином».

Говоря о сопутствующих заболеваниях, которые чаще всего беспокоят больных сахарным диабетом, эндокринолог отметила, что у больных сахарным диабетом второго типа чаще всего наблюдается артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. Первичный гипотиреоз (патология щитовидной железы) наблюдается у больных сахарным диабетом первого типа. Диабет встречается и у пациентов, страдающих некоторыми генетическими синдромами. Контроль веса, здоровый образ жизни, своевременное обращение к врачу, соблюдение диеты и регулярная физическая активность - все эти меры очень важны в предотвращении начала заболевания, напоминает специалист-эксперт Министерства здравоохранения.