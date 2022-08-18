Беспилотники ударили по приграничной с Украиной Курской области

Один пограничник получил ранение и четыре автомобиля пострадали в пограничной с Украиной Курской области в результате атак беспилотников. Дроны дважды за сутки сбросили пять бомб, сообщает телеграм-канал Baza.

Впервые дроны атаковали хутор Кучеров в Беловском районе около 8:00 18 августа. От трех бомб пострадал пограничник. Беспилотники вернулись через несколько часов. От взрыва еще двух снарядов пострадали четыре автомобиля.

Moscow Times напоминает, что с начала войны в Украине на территории приграничных областей России регулярно сообщается о взрывах и атаках беспилотников. Только с начала августа и только на территории Курской области зафиксировано шесть взрывов.