Иран заходит в море

ВМС Корпуса стражей исламской революции в Иране будут усиливать свое присутствие в Ормузском проливе, Персидском заливе и дальше. Об этом заявил генерал-майор КСИР Хоссейн Салами, пишет агентство Tasnim.

По его словам, перед ВМС поставили задачу усилить присутствие в прибрежных водах и в открытом море. Генерал сказал, что флот КСИР станет огромной силой в регионе, у него есть для этого все ресурсы.

Ранее о планах расширения территории влияния заявлял командующий ВМС КСИР контр-адмирал Али Реза Тангсири. Он подчеркивал, что ведомство приступило к производству океанских судов и вскоре будет защищать интересы Ирана в международных водах.