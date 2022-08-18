Берлускони выступил за отказ Италии от российского газа

Италии следует отказаться от российского газа до того, как Москва сможет принять решение о прекращении поставок, считает бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, пишут российские СМИ.

В интервью изданию il Foglio Берлускони, отвечая на вопрос о поддержке призывов к итальянскому правительству об отказе от газа из РФ, высказался положительно. "Конечно, - заявил он, - при условии, что будут созданы возможности для альтернативных поставок".

По мнению экс-премьера, Риму нужны терминалы по переработке сжиженного природного газа, а также предприятия по производству энергии из отходов. Он добавил, что страна нуждается в инвестициях в альтернативные возобновляемые источники энергии, в том числе в проекты по атомной энергетике.