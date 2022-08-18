Армяне попались на контрабанде слитков золота

Сотрудники Внуковской таможни пресекли попытку вывоза в Россию 225 килограммов золота стоимостью около 800 млн рублей, сообщает пресс-служба ФТС России.

Отмечается, что 45 золотых мерных слитков пытались вывезти за границу шесть курьеров - граждане России и Армении. Первая группа из трех человек должна была вылететь в Ереван со слитками в багаже и ручной клади. Направление было выбрано не случайно - Армения входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и таможенный контроль в отношении пассажиров не проводится.

Вторая группа перевозчиков направлялась в Дубай (ОАЭ). Они пытались пройти зону таможенного контроля с пустыми чемоданами под видом туристов. Встретившись в нейтральной зоне аэропорта, преступники обменялись ручной кладью для вывоза золотых слитков в Дубай, однако были задержаны таможенниками после посадки в самолет.

По факту контрабанды в составе группы лиц по предварительному сговору возбуждено три уголовных дела. В настоящий момент иностранные граждане заключены под стражу.