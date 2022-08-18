США перебрасывают бомбардировщики в Европу
Соединенные Штаты перебрасывают стратегические бомбардировщики B-52 в Великобританию, пишет UK Defense Journal.
Самолеты начали прибывать на авиабазу Фэрфорд - резервный аэродром НАТО. Его используют совместно с ВВС США. Пока неизвестно, сколько самолетов перебросил Вашингтон.
B-52 Stratofortress относится к межконтинентальным бомбардировщикам, которые могут нести даже ядерное оружие. В начале года в Великобританию уже перебросили 4 самолета B-52. После этого они совершили ряд совместных полетов с ВВС других стран НАТО в Европе.