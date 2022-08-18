Эрдоган прокомментировал встречу с Зеленским и Гутерришем

Турция и впредь будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, проявлять солидарность с этой страной. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Львова, где накануне состоялась встреча лидеров Турции, Украины и генсека ООН.

Глава турецкого государства заверил, что Анкара продолжит вносить необходимый вклад в дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

Эрдоган вновь заявил о готовности Турции организовать у себя встречу президентов Украины и РФ. Турецкий лидер также выразил готовность его страны принять участие в процессе восстановления Украины.

Говоря о ситуации вокруг Запорожской АЭС, Эрдоган призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять необходимые меры для обеспечения безопасности на АЭС.