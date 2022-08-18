В Украине недовольны Китаем

В Украине растет недовольство Китаем и его поддержкой России в российско-украинской войне. Об этом заявил председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Олександр Мережко в своем Facebook-аккаунте.

«Если КНР проводит совместные военные учения с государством-агрессором... то она не может претендовать на то, чтобы быть «стратегическим партнером» Украины», - написал он.

Мережко заявил, что украинские власти думают над развитием связей с Тайванем. Он и его коллеги создадут межфракционный союз депутатов «В поддержку дружбы, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества с Тайванем».