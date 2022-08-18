Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:57

Управление оборонной промышленности Турции опровергло информацию о подписании контракта на поставку второго полка С-400. «Новых подвижек нет. В соответствии с соглашением, заключенным в первый день, процесс продолжается», - говорится в заявлении турецкой стороны. И это было жестким опровержением заявления главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева о том, что Анкара якобы подписала контракт на поставку второго полка С-400 и частичную локализацию производства отдельных компонентов системы в Турции.

Разъяснять ситуацию пришлось главе турецкого Управления оборонной промышленности Исмаилу Демиру, по словам которого Анкара изначально вела переговоры о двух полках в рамках одного соглашения. Поставка второго полка была отложена из-за затянувшихся переговоров о деталях передачи технологий и частичной локализации. В связи с этим, как поясняет Демир, утверждение о том, что «Турция решилась на покупку второго полка» – ложное. Еще в 2017 году, когда история с контрактом по С-400 только начиналась, автор этих строк утверждал, что в этой связи нас ждет немало интригующих моментов и драматических поворотов, а уж информационная война вокруг этого соглашения просто зашкалит. Что в итоге и получилось. Конечно, основная линия противостояния из-за приобретения этих комплексов прошла по линии Анкара-Вашингтон. Антитурецкое лобби в США и НАТО, весело улюлюкая и пользуясь расплывчатостью, мягко говоря, стратегического видения ситуации американской администрацией, сумели организовать ряд серьезных атак на членство Турции в НАТО. И из программы F-35 Анкару нагло вытолкали, и модернизацию состоящих на вооружении турецких ВВС истребителей F-16 откровенно саботируют, и санкции ввели, и греков вот страстно полюбили, позволяя им многое из того, что запрещено Турции. Каждый из этих шагов внешне вроде как и выглядел для Анкары болезненным, но в целом все кавалерийским наскоком и ограничилось, серьезных потерь Турция не понесла.

Более того, в свете российской агрессии в Украину стратегический вес Анкары и лично президента Эрдогана вырос в разы. И теперь Турция с легкостью решает массу животрепещущих вопросов: от создания «зернового коридора» до содействия в обеспечении Европы столь необходимыми для нее энергоресурсами. Турция с ее умной и изящной внешней политикой сегодня нужна всем, поэтому трудно удивляться, что «борьба за Анкару» будет только усиливаться. Кроме того, ум и изящество всегда вызывают желание подражать, поэтому демонстрировать его стремятся люди, которые этими качествами, к сожалению, обделены, но отчего-то уверены, что обладают ими в избытке. Поэтому в эту борьбу решила вступить и Москва. Формально у российского руководства претензий к Анкаре нет, поскольку турки многое делают для того, чтобы дышащая на ладан российская экономика окончательно не «загнулась». Но всегда хочется большего. Того, к примеру, чтобы Турция Украине байрактары и другую военную технику не передавала.

В Москве решили, что рецепт здесь прост и особо думать не надо – если первый контракт привел к серьезным осложнениям отношений Анкары и Вашингтона, то уж объявление о втором непременно расколет НАТО. Ни больше ни меньше. А потому и возникло заявление главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева, вбросив которое, российские СМИ начали готовиться к новому скандалу. Причем глава ФСВТС не смог удержаться от беззастенчивой рекламы российских С-400: «Нет оснований полагать о возможности создания каким-либо государством в ближайшие годы системы, которая по своим тактико-техническим характеристикам могла бы приблизиться к ЗРС С-400 «Триумф». В Анкаре сразу поняли, для чего это было сказано, а потому прямо уличили Москву во лжи. Что примечательно, администрация Байдена тоже раскусила российскую игру, а потому, вопреки обыкновению, крайне вяло прореагировала на всю эту историю, не стала ее раздувать, ограничившись лишь дежурными фразами об «озабоченности», которые, как правило, стоят не больше бумаги, на которой напечатаны. Словом, дезинформация не сработала, чуть поболталась в новостях информационных агентств, а затем просто «ушла в тень», из которой вряд ли вернется.