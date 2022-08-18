Германия готовится к волне российской пропаганды

В Германии возможна активизация пропаганды и шпионажа со стороны России. Об этом заявило Германское Управление по защите конституции.

По мнению правоохранителей, Россия будет распространять ложные новости и слухи, связанные с темами дефицита газа, инфляции, пандемии. Москва попытается усилить страх и недовольство в обществе. Помимо этого, может активизироваться российская разведка в Германии.

Управление уверено, что у заявленных тем есть большой потенциал, который могут использовать правые и левые экстремисты в своих интересах. Оппозиционеры могут с их помощью мобилизовать сограждан.

«Российская пропаганда, скорее всего, будет еще усиливаться в экстремистской среде и подпитывать конспирологические темы с целью вбить клин в наше общество», - говорится в заявлении ведомства. Пропагандисты попытаются использовать общественное недовольство в своих интересах и подорвать доверие людей к государству.